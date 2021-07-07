Тренер вратарей юниорской и молодёжной сборных Швеции вошёл в штаб «Спартака»
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Новым тренером вратарей «Спартака» стал 55-летний шведский специалист Нильс-Эрик Ланден, сообщает официальный сайт красно-белых.
На протяжении последних 20 лет специалист успешно работал с юниорскими и молодёжными сборными Швеции и завоёвывал с ними медали чемпионатов мира. Под руководством Ландена, новичок «Спартака» Оскар Данск был признан лучшим голкипером молодёжного чемпионата мира в 2014 году.
Напомним, что по итогам прошлого сезона в 60 матчах регулярного чемпионата «Спартак» забросил 157 шайб и пропустил 173.
Красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили московскому ЦСКА.
Ранее «Спартак» обьявил о подписании контракта с шведским голкипером Оскаром Данском.
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