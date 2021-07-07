Полиция раскрыла содержание звонков в 911 после смерти вратаря «Коламбуса» Кивлениекса

Обнародовано содержание звонков в 911 после того, как пострадал от фейерверка и впоследствии умер голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс, сообщает Daily News.
«Неудачный запуск фейерверка. Он в сознании, в сознании», — сказал человек, звонивший в экстренную службу.
Второй человек, который звонил в 911, сказал: «Эй, у нас есть человек, в которого попало фейерверком, можете приехать сюда немедленно?» Диспетчер ответил: «Мы уже знаем об этом. Он в сознании и разговаривает с вами?». «Он дышит. У нас здесь есть медсестра», — ответил звонивший.
Был и третий человек, который позвонил в службу спасения. Он сказал, что в человека попало фейерверком, и попросил немедленно приехать.
Ранее сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой. Позднее появилась новая информация о случившемся. Лейтенант полиции Нови Джейсон Мейер сообщил, что Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон.
Однако эта версия оказалась неверной, и позже судмедэксперты раскрыли настоящую причину смерти голкипера.
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