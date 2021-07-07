НХЛ не перенесёт пятый матч финала Кубка Стэнли из-за шторма в Тампе

Национальная хоккейная лига не планирует переносить пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» из-за шторма «Эльза» в Тампе, сообщает ESPN.



Согласно прогнозам, основная часть шторма закончится к утру среды по местному времени. Источники в НХЛ сообщают, что при таком прогнозе вероятность переноса матча равняется нулю. Лига предпримет меры только в том случае, если что-то непредвиденное произойдёт с «Амали Ареной», на которой пройдёт встреча.

Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.

Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.