Потехин — Мозякину, завершившему карьеру: папка, благодарен тебе!

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил за игру завершившего карьеру нападающего Сергея Мозякина.



«Папка, благодарен тебе!» — говорится в сообщении.



Он использовал хэштег #10легенда.

Ранее нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.



Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).



В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.