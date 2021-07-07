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Потехин — Мозякину, завершившему карьеру: папка, благодарен тебе!

Потехин — Мозякину, завершившему карьеру: папка, благодарен тебе!
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил за игру завершившего карьеру нападающего Сергея Мозякина.

«Папка, благодарен тебе!» — говорится в сообщении.

Он использовал хэштег #10легенда.

Ранее нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.

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