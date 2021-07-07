Календарь сезона-2021/2022 КХЛ будет представлен 9 июля

Расписание матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 КХЛ будет опубликовано в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба лиги.

Континентальная хоккейная лига завершила работу по составлению календаря матчей ближайшего чемпионата. Уже завтра, 8 июля, в 12:00 будет представлено расписание первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/2022, а на следующий день, 9 июля, в 12:00 — полный календарь матчей.

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной встрече дома и в гостях с каждой командой (46 матчей), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 встреч).

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года и в случае необходимости седьмая встреча финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.