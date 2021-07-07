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Форвард «Тампы» Киллорн может сыграть в пятом матче с «Монреалем»

Форвард «Тампы» Киллорн может сыграть в пятом матче с «Монреалем»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн может принять участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-0).

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит, форвард участвовал в утренней тренировке. Однако его участие в матче остаётся под вопросом.

Напомним, нападающий пропустил две встречи подряд с «Канадиенс» из-за травмы голеностопа. В первом матче финала Киллорн, заблокировав бросок защитника «Хабс» Джеффа Питри, получил повреждение.

В прошедшем регулярном чемпионате 31-летний нападающий сыграл в 56 матчах, набрав 33 (15+18) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф Киллорн набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах при общей полезности «-1».

Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.

Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.

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