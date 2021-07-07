«Авангард» подписал 19-летнего форварда «Крыльев Советов». У него 54 очка за сезон в МХЛ

«Авангард» заключил с нападающим Артёмом Дидковским двусторонний контракт сроком на один сезон, сообщается на официальной странице «Омских Крыльев» в «Твиттере».
Отмечается, что 19-летний форвард будет выступать в ВХЛ.
Дидковский уже выступал в системе «Авангарда». В последних двух сезонах в МХЛ он играл за «Крылья Советов», где в 84 матчах набрал 54 (15+39) очка при показателе полезности «+12».
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды потерпел поражение (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).
- 7 июля 2021
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