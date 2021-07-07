Коулман — о травме Киллорна: «Тампа» скучает по Алексу, но у нас есть менталитет команды

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман в преддверии второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-1) поделился мнением об одноклубнике Алексе Киллорне, который может пропустить уже третью встречу подряд из-за повреждения.

«Он великий игрок. Алекс влияет на всю команду. Он отличный игрок при игре «пять на пять», хорошо владеет шайбой. Он физически силён. Есть мало вещей, которые он не делает для нас. Мы определённо скучаем по нему, когда он не может играть, но, к счастью, у нас есть менталитет команды, где каждый может качественно заменить каждого, а также глубина состава. Но, безусловно, есть области, где отсутствие Алекса ощущается», — приводит слова Коулмана ESPN.