Дюшарм — об урагане в Тампе: вокруг — безумие, но и у «Монреаля» собрались безумные парни

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал тот факт, что команде придётся играть пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» после прохода большого урагана «Эльзы» по западному побережью Флориды. Там же располагается город Тампа, где будет сыграна встреча.

«Нас уже ничто не удивляет. О любом событии, которое происходит в последние месяцы, мы думаем как о нашей судьбе. Вокруг творится безумие, но и у нас тут собралась безумная кучка парней», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.



Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.