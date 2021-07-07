«Виннипег» переподписал форварда Тонинато. Общая сумма сделки — $ 1,5 млн

Нападающий Доминик Тонинато продолжит выступать за «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте команды НХЛ.



Отмечается, что стороны подписали контракт на два сезона. На протяжении первого из них соглашение будет двусторонним. Среднегодовая зарплата — $ 750 тыс. Общая сумма сделки составит $ 1,5 млн.



В минувшем сезоне Тонинато принял участие в двух матчах за «Виннипег» в регулярном чемпионате НХЛ и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на его счету три матча за команду и один гол.



Кроме «Виннипега», Тонинато выступал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Флориду Пантерз». Всего 27-летний американец принял участие в 87 матчах в лиге, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.