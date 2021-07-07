Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» переподписал форварда Тонинато. Общая сумма сделки — $ 1,5 млн

«Виннипег» переподписал форварда Тонинато. Общая сумма сделки — $ 1,5 млн
Комментарии

Нападающий Доминик Тонинато продолжит выступать за «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте команды НХЛ.

Отмечается, что стороны подписали контракт на два сезона. На протяжении первого из них соглашение будет двусторонним. Среднегодовая зарплата — $ 750 тыс. Общая сумма сделки составит $ 1,5 млн.

В минувшем сезоне Тонинато принял участие в двух матчах за «Виннипег» в регулярном чемпионате НХЛ и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на его счету три матча за команду и один гол.

Кроме «Виннипега», Тонинато выступал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Флориду Пантерз». Всего 27-летний американец принял участие в 87 матчах в лиге, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.

Новость по теме
Уилер: в НХЛ 31 команда, и «Виннипег» вошёл в число восьми лучших. Это многое значит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021