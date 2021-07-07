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Стали известны условия контракта, который «Чикаго» готов предложить Задорову

Стали известны условия контракта, который «Чикаго» готов предложить Задорову
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«Чикаго Блэкхоукс» продолжает переговоры по новому контракту с защитником Никитой Задоровым, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой $ 5,85 млн за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхоукс» готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой $ 3,5 млн за сезон.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год.

При этом в клубе всё ещё не определились, стоит ли подписывать соглашение с россиянином до драфта расширения или защищать его на предстоящем драфте расширения. Это будет зависеть от того, сможет ли «Чикаго» обменять защитника Данкана Кита.

В этом сезоне Задоров провёл в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 8 (1+7) очков.

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