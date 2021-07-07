«Каролина» подписала трёхлетний контракт с 21-летним форвардом сборной США

«Каролина Харрикейнз» заключила контракт с 21-летним форвардом Джеком Друри, сообщается на официальном сайте «ураганов».



Отмечается, что с хоккеистом подписано соглашение новичка, срок составит три года.



На уровне НХЛ Друри будет получать $ 832,5 тыс., на уровне АХЛ — $ 70 тыс. Кроме того, предусмотрены бонусы за подписание контракта в размере $ 277,5 тыс.



Нападающий представлял сборную США на ЧМ-2021. Друри принял участие в девяти матчах, в которых забросил две шайбы.

Минувший сезон молодой американец провёл в чемпионате Швеции, выступая за «Векшё Лейкерс». Он принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которой забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности "+10". На его счету 14 матчей и 11 (5+6) очков в плей-офф.