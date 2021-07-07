Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Один из лучших защитников-бомбардиров «Эдмонтона» не хочет подписывать новый контракт

Один из лучших защитников-бомбардиров «Эдмонтона» не хочет подписывать новый контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Адам Ларссон не торопится подписывать новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает Toronto Sun.

Отмечается, что 28-летний швед хочет выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других клубов.

У него подходит к концу срок шестилетнего контракта, по которому он заработал $ 25 млн.

Существует вероятность, при которой стороны договорятся о новом контракте, но официально соглашение будет подписано уже после драфта расширения.

В текущем сезоне Ларссон принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "+2" и 24 минутах штрафного времени. Он стал третьим защитником-бомбардиром команды.

Новость по теме
«Эдмонтон» интересуется Китом. Клуб хочет, чтобы «Чикаго» удержал часть его зарплаты

На его счету ещё четыре встречи и 2 (0+2) очка в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021