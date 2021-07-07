Игрок «Монреаля»: если из-за усталости у тебя проблемы с подготовкой, выбрал не ту работу

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).
«Мы играем в финале Кубка Стэнли. Более важные матчи невозможно представить. Если ты из-за усталости испытываешь проблемы с подготовкой к матчу, то, вероятно, выбрал не ту работу.
Кори Перри — лидер, один из лучших игроков НХЛ за последние 15 лет. Он на протяжении долгого времени входит в число лучших бомбардиров лиги и выступает за сборную Канады. Как только ты попадаешь в такую компанию, то стараешься научиться как можно большему.
Перри просто любит игру. Это самое главное, что я подметил для себя. Он обожает быть на площадке, обожает хоккей. Вот почему он добился такого успеха», — приводит слова Шьяро официальный сайт «Хабс».
- 7 июля 2021
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