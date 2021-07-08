Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

Подопечные Джона Купера второй год кряду стали чемпионами НХЛ. В составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое российских игроков — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Монреаль» выступал защитник Александр Романов.

Ранее в финальной серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.