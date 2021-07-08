Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи»

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.



Отразивший 22 броска в последнем матче серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Василевский стал третьим российским игроком в истории североамериканской лиги, кого признали самым ценным игроком плей-офф.

В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а теперь обладателем приза стал голкипер «Тампы» Василевский.