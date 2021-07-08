Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. Российский форвард Никита Кучеров за 19.36 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Михаил Сергачёв за 20.43 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности также составил «0».
Напомним, первый Кубок Стэнли 26-летний Василевский, выступающий за «Тампу» с 2014 года, завоевал в сезоне 2019/2020. Тогда «Лайтнинг» обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии.
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