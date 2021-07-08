Впервые с 2012 года самым ценным игроком плей-офф НХЛ признали голкипера
Поделиться
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Отразивший 22 броска в последнем матче серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Василевский стал первым голкипером за последние девять лет, выигравшим этот приз. В 2012 году самым ценным игроком плей-офф признали голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Джонатана Куика. С тех пор почётный приз неизменно выигрывали полевые хоккеисты.
Напомним, что Василевский стал третьим российским игроком в истории североамериканской лиги, кого признали самым ценным игроком плей-офф.
Комментарии
- 8 июля 2021
-
06:54
-
06:50
-
06:43
-
06:36
-
06:33
-
06:29
-
06:21
-
06:15
-
06:13
-
06:12
-
06:07
-
06:03
-
05:59
-
05:57
-
05:55
- 7 июля 2021
-
23:56
-
23:36
-
23:12
-
22:38
-
22:38
-
22:37
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:20
-
20:55
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:23
-
18:46
-
18:31
Партнерский контент