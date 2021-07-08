Впервые с 2012 года самым ценным игроком плей-офф НХЛ признали голкипера

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.



Отразивший 22 броска в последнем матче серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Василевский стал первым голкипером за последние девять лет, выигравшим этот приз. В 2012 году самым ценным игроком плей-офф признали голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Джонатана Куика. С тех пор почётный приз неизменно выигрывали полевые хоккеисты.

Напомним, что Василевский стал третьим российским игроком в истории североамериканской лиги, кого признали самым ценным игроком плей-офф.