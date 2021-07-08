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Марун стал первым игроком со времён династии «Айлендерс», взявшим три Кубка Стэнли подряд

Марун стал первым игроком со времён династии «Айлендерс», взявшим три Кубка Стэнли подряд
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

Форвард «Тампы» Патрик Марун стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он победил с «Сент-Луис Блюз», в 2020 и 2021 году – с «Тампой». Таким образом, 33-летний американец стал первым игроком со времен династии «Айлендерс» (четыре титула подряд с 1980 по 1983 годы), выигравшим Кубок Стэнли трижды подряд.

В составе двух разных команд трижды подряд до него побеждали только Эдди Жерар (с «Оттавой Сенаторз» в 1921 и 1923 годах и с «Торонто Мэйпл Лифс» в 1922 году) и Эд Литценбергер (с «Чикаго Блэкхоукс» в 1961 году, с «Торонто» в 1962 и 1963 годах).

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