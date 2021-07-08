Василевский – первый российский вратарь, выигравший «Конн Смайт Трофи»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1. В заключительном матче серии Василевский отразил все 22 броска по воротам.
Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а теперь обладателем приза стал голкипер «Тампы» Василевский.
Добавим, Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим два Кубка Стэнли.
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