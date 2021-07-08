Видео рукопожатий игроков «Тампы» и «Монреаля» после завершения финала Кубка Стэнли

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. 24-летний нападающий отличился на 34-й минуте матча, результативными передачами отметились защитники Райан Макдона и Дэвид Савар. После завершения серии на льду состоялась традиционная церемония рукопожатий игроков «Тампы» и «Монреаля». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Эта победа стала 15-й подряд для подопечных Джона Купера за последние два плей-офф НХЛ после поражения в предыдущем матче. Таким образом «молнии» ни разу в двух чемпионских сезонах кряду не потерпели два поражения кряду. В последний раз они потерпели серию поражений в ходе плей-офф в 2019 году, когда в первом раунде проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).