Брейден Пойнт повторил достижение целого ряда легенд НХЛ в розыгрышах Кубка Стэнли

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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка: забросив восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя – одноклубника Брейдена Пойнта – составил 9 баллов.

В свою очередь Пойнт с 14 заброшенными шайбами второй год кряду стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Канадский форвард повторил достижение целого ряда легенд НХЛ в розыгрышах Кубка Стэнли. Ранее дважды подряд лучшим снайпером плей-офф становились такие игроки, как Майк Босси, Яри Курри, Фил Эспозито, Бобби Халл, Морис Ришар, Горди Дриллон и Хоуи Моренц.