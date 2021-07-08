Колтон — второй новичок в XXI веке, сумевший забить победный гол в финале Кубка Стэнли
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. 24-летний нападающий отличился на 34-й минуте матча, результативными передачами отметились защитники Райан Макдона и Дэвид Савар. Колтон стал всего седьмым новичком за всю историю НХЛ, кому удалось записать на свой счёт победный гол в финале Кубка Стэнли.
При этом в XXI веке Росс стал всего вторым таким хоккеистом. Ранее решающие шайбы в финальных сериях среди новичков лиги забрасывали Корб Деннени (1918), Хоуи Моренц (1924), Нельс Стюарт (1926), Джонни Ганьон (1931), Рой Конахер (1939) и Майк Рапп (2003).
Новость по темеВидео победного гола «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли 2021 года
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