Андрей Василевский повторил достижение голкипера Берни Парента 46-летней давности

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Отразивший 22 броска 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.
В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). В серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф он сумел сыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2), затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда, после чего «засушил» «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии третьего раунда, а теперь оформил «сухарь» в последней игре с «Монреалем».
Также российский голкипер стал всего третьим вратарём в истории НХЛ, кому удалось оформить два шат-аута в последних матчах финала плей-офф НХЛ. Ранее это сделали Клинт Бенедикт (1923 и 1926), а также Берни Парент (1974-1975). Таким образом, Василевский стал первым голкипером за последние 46 лет с подобным достижением в плей-офф НХЛ.
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