Кучеров — болельщикам «Монреаля»: ваш финал был в прошлом раунде
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после завершения финального противостояния в плей-офф НХЛ раскритиковал бурную радость болельщиков «Монреаль Канадиенс» после четвёртого матча серии, который завершился победой канадской команды со счётом 3:2 ОТ.
«Болельщики в Монреале вели себя так, словно выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы издеваетесь надо мной? Ваш финал был в прошлом раунде», — сказал Кучеров на пресс-конференции.
Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка: забросив восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя – одноклубника Брейдена Пойнта – составил 9 баллов.
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