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Кучеров – о Василевском: взяли и отдали «Везину» другому. Чушь номер раз

Кучеров – о Василевском: взяли и отдали «Везину» другому. Чушь номер раз
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о том, что «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему игроку плей-офф НХЛ – завоевал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, а также рассказал, что он не согласен с тем, что «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата – получил вратарь «Вегас Голден Найт» Марк-Андре Флёри, а не Василевский.

«Я говорил ему каждый день во время нашего последнего розыгрыша Кубка Стэнли: «Васи, ты MVP, ты лучший игрок». В прошлом году они отдали Везину кому — то другому – чушь номер один. Васи взял оба трофея.

«Я продолжаю говорить ему, что он тот парень, он лучший. Сегодня он был на взводе и держал нас в игре — ещё одно его исключение. Замечательный. Даже не могу сказать больше», – цитирует Кучерова Sportsnet.

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