Купер: полагаю, Василевский находится только в начале пути

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского, который по итогам плей-офф НХЛ-2021 стал самым ценным игроком турнира.

«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, он находится только в начале пути», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Василевский стал первым российским голкипером, получившим «Конн Смайт Трофи».

Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а теперь обладателем приза стал голкипер «Тампы» Василевский.