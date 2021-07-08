Купер: полагаю, Василевский находится только в начале пути

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского, который по итогам плей-офф НХЛ-2021 стал самым ценным игроком турнира.
«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, он находится только в начале пути», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Василевский стал первым российским голкипером, получившим «Конн Смайт Трофи».
Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а теперь обладателем приза стал голкипер «Тампы» Василевский.
- 8 июля 2021
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:23
-
07:41
-
07:33
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:54
-
06:50
-
06:43
-
06:36
-
06:33
-
06:29
-
06:21
-
06:15
-
06:13
-
06:12
-
06:07
-
06:03
-
05:59
-
05:57
-
05:55
- 7 июля 2021
-
23:56
-
23:36
-
23:12
-
22:38
-
22:38
-
22:37