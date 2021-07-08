Стэмкос: невероятно! Мы через многое прошли, но всё равно смогли выиграть

Капитан и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли – 2021.
«Это невероятно. Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний пузырь, но всё равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе!» – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
В пятом финальном матче «Тампа» с минимальным счётом (1:0) обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала чемпионом плей-офф НХЛ (4-1). Решающую шайбу забросил Росс Колтан.
По итогам турнира самым ценным игроком был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
Напомним, в 2020 году, когда «Тампа» также завоевала трофей, Стэмкос провёл только одну игру из-за травмы.
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