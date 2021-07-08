Кучеров – о Василевском: какой красавчик! Он мне всё доказал, когда мне было 15
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре голкипера Андрея Василевского, который по итогам Кубка Стэнли-2021 стал самым ценным игроком турнира.
«Он оформил очередной шатаут, это просто поразительно. Какой красавчик! Он вообще очень скромный и не хочет, чтобы окружающие говорили, что он лучший. Он хочет доказывать это мне, но я это и так знаю. Он мне доказал всё уже давно, когда мне ещё было 15», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в пятом финальном матче «Тампа» обыграла «Монреаль» с минимальным счётом и выиграла серию (1:0, 4-1), став победителем Кубка Стэнли второй год подряд.
В голосовании за «Конн Смайт Трофи» Василевский обошёл Кучерова на 22 балла.
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