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Марун – о третьем Кубке Стэнли подряд: мне очень повезло быть частью этих команд

Марун – о третьем Кубке Стэнли подряд: мне очень повезло быть частью этих команд
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился эмоциями от победе в Кубке Стэнли –2021. Хоккеист выиграл трофей третий раз подряд. В 2019 году он сделал это в составе «Сент-Луис Блюз».

«Настоящее сумасшествие. Где-то за 1:40 до конца эмоции стали зашкаливать. И было тяжело справиться, потому что меня не было на льду. Мне очень повезло быть частью трёх команд, ставших чемпионами. Это настоящее благословение», – цитирует Маруна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в пятом финальном матче Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» с минимальным счётом (1/0, 4-1) и стала победителем турнира во второй раз подряд. Единственную шайбу в победном матче забросил Рисс Колтон.

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