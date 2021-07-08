Галлахер: в «Монреале» сегодня каждый отдал все силы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом финальном матче и в серии.

Каждый из нас сегодня отдал все силы. Понятно, что многие другие команды более талантливы и способны на большее, но такого крепкого коллектива нет ни у кого. Никто не показал такой способности справляться со сложностями. Знаете, просто очень приятно быть частью такой команды», – цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в пятом матче серии «Тампа» с минимальным счётом обыграла «Монреаль» и стала победителем Кубка Стэнли-2021 (1:0, 4-1). Единственную шайбу забросил Рисс Колтон.

Самым ценным игроком турнира был признан голкипер «Тампы» Андрей Васильевский, ставший первым российским вратарём, завоевавшим «Конн Смайт Трофи».