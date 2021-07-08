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В финальной серии Кубка Стэнли Никита Кучеров играл со сломанным ребром

В финальной серии Кубка Стэнли Никита Кучеров играл со сломанным ребром
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Агент российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн рассказал о том, что нападающий играл в Кубке Стэнли со сломанным ребром.

«Никита в шестой игре против «Айлендерс» получил перелом ребра (девятого). Играл через боль, перед каждым матчем ему в госпитале делали уколы, потому там всё было очень близко к легкому», — цитирует Мильштейна Sport24.

Напомним, что в пятом финальном матче Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» с минимальным счётом и стала победителем турнира (1:0, 4-1).

Российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

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