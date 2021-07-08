Кержаков поздравил Андрея Василевского с «Конн Смайт Трофи»

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков поздравил голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с получением «Конн Смайт Трофи» – награды, вручаемой самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

«Андрей Василевский – самый надёжный вот в мире! Поздравляю» – написал Кержаков в «Инстаграме».

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.



В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1. В заключительном матче серии Василевский отразил все 22 броска по воротам.

Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи». В 2009 году лучшим игроком плей-офф стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, спустя девять лет подобной чести удостоился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а теперь обладателем приза стал голкипер «Тампы» Василевский.