Никита Кучеров пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после пятого финального матча Кубка Стэнли, в котором «Тампа» с минимальным счётом обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала победителем турнира (1:0, 4-1) пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива.

Российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

В голосовании за «Конн Смайт Трофи» – награде, вручаемой самому ценному игроку Кубка Стэнли, Кучеров уступил 22 балла российскому голкиперу Андрею Вачилевскому.

Напомним, что «Тампа» стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд.