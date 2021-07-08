Никита Кучеров пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после пятого финального матча Кубка Стэнли, в котором «Тампа» с минимальным счётом обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала победителем турнира (1:0, 4-1) пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива.
Российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.
В голосовании за «Конн Смайт Трофи» – награде, вручаемой самому ценному игроку Кубка Стэнли, Кучеров уступил 22 балла российскому голкиперу Андрею Вачилевскому.
Напомним, что «Тампа» стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд.
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