Кучерова поили из Кубка Стэнли, Купер делал селфи с русскими игроками. Фото победы «Тампы»

Сегодня, 8 июля, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

Единственную шайбу на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон. Ассистировали ему Дэвид Савар и Райан Макдона.

Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах. При этом «Лайтнинг» стали второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Ранее это удалось сделать только «Питтсбург Пингвинз» (2016 и 2017 год).

В составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Отразивший 22 броска в последнем матче серии российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Никита Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка: забросив восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

Лучшие кадры с матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — в фотоподборке «Чемпионата».