Кучерова поили из Кубка Стэнли, Купер делал селфи с русскими игроками. Фото победы «Тампы»

Сегодня, 8 июля, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Единственную шайбу на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон. Ассистировали ему Дэвид Савар и Райан Макдона.
Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах. При этом «Лайтнинг» стали второй командой, дважды подряд выигравшей Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Ранее это удалось сделать только «Питтсбург Пингвинз» (2016 и 2017 год).
В составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Отразивший 22 броска в последнем матче серии российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Никита Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка: забросив восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.
Лучшие кадры с матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — в фотоподборке «Чемпионата».
- 8 июля 2021
-
11:42
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:23
-
07:41
-
07:33
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:54
-
06:50
-
06:43
-
06:36
-
06:33
-
06:29
-
06:21
-
06:15
-
06:13
-
06:12
-
06:07
-
06:03