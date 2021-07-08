Третьяк: у Василевского есть шансы не только стать таким, как я, но и ещё лучше
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский может стать лучше него.
«Я думаю, по медалям со сборной трудно, потому что уже такой команды, наверное, не будет — «Красной машины», которая была в советское время. Но стремиться к этому надо. У него есть все шансы не только стать таким как Третьяк, но и ещё лучше. Он молодой ещё человек, и, самое главное, он показывает стабильную игру. Он показывает психологическую устойчивость и показывает на протяжении всего сезона, не понижая свою планку. Это очень радует», — цитирует Третьяка РБК-Спорт.
Напомним, что «Тампа» стала победителем Кубка Стэнли-2021, а Василевский был признан самым ценным игроком турнира.
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