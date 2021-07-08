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Хедман – о Василевском, Кучерове и Сергачёве: эти русские ребята – настоящие бойцы

Хедман – о Василевском, Кучерове и Сергачёве: эти русские ребята – настоящие бойцы
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в Кубке Стэнли поделился мнением о российских одноклубниках – голкипере Андрее Василевском, форварде Никите Кучерове и защитнике Михаиле Сергачёве.

«Васи – настоящий боец. Он никогда не удовлетворен и постоянно хочет прогрессировать.

Не знаю, в чём дело с этими русскими ребятами, но они настоящие бойцы. Куч, Серги, Васи – им всегда мало, они постоянно трудятся до седьмого пота.

Васи полностью заслужил «Конн Смайт». Он оформил очередной шатаут в решающей игре. Какие еще слова тут нужны?» – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что по итогам плей-офф Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром, а Андрей Василевский получил награду за лучшего игрока турнира.

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