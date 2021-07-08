Морозов — о Неделе звёзд — 2022: Челябинск — это особенный город для нашего хоккея

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал выбор Челябинска как города, где пройдёт Неделя звёзд хоккея — 2022.

«Спустя девять лет Матч звёзд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели звёзд хоккея. Челябинск — это особенный город для нашего хоккея, здесь всё живёт любимой нами игрой, а имён, которых он дал отечественному хоккею, не перечесть. Команда «Трактор» успешно выступает в КХЛ, а нынешняя трансферная кампания делает её одним из фаворитов ближайшего чемпионата, что безусловно скажется на интересе болельщиков. В системе клуба «Трактор» в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда, успешно выступает команда в МХЛ, созданы все условия для детского хоккея. Клуб и регион выстроили хоккейную вертикаль. Мы благодарны руководству Челябинской области, клубу «Трактор» за желание и готовность стать соорганизаторами титульного мероприятия КХЛ. Уверен, вместе мы проведём великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, мероприятие пройдёт с 8 по 16 января 2022 года.