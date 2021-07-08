Василевский — о Кучерове: великий игрок. Никто не удивился бы, возьми он «Конн Смайта»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением об игре российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«Конечно, его вклад в нашу победу просто огромен. Куч — лучший бомбардир НХЛ. Самый умный партнёр в НХЛ, который поддержит любую атаку, отдаст замечательный пас. Куч доказывает и показывает это из года в год. Он — большая часть нашего кубкового успеха. Куч — большая и важная часть нашей команды.



Он пропустил весь регулярный чемпионат, вернулся в плей-офф. И второй год подряд набрал больше всех очков в борьбе за Кубок Стэнли. Это восхитительно!



Великий игрок, отличный человек, и никто не удивился бы, возьми Никита этот «Конн Смайт Трофи», – цитирует Василевского «Матч ТВ».

Напомним, «Тампа» стала победителем Кубка Стэнли — 2021. Василевский завоевал награду самому ценному игроку турнира, Кучеров стал лучшим бомбардиром.