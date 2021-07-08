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ФХР поздравила Василевского, Кучерова и Сергачёва с победой в Кубке Стэнли

Федерация хоккея России поздравила голкипера Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и форварда Никиту Кучерова с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляем игроков национальной сборной — вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и нападающего Никиту Кучерова — второй год подряд выигравших Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг»!» – написала ФХР в «Твиттере».

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.