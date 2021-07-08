«Авангард» и ЦСКА откроют сезон КХЛ 1 сентября. Опубликованы первые домашние матчи клубов

КХЛ опубликовала на официальном сайте список первых домашних матчей каждого клуба в новом сезоне.

«Авангард» 1 сентября (ЦСКА) – Кубок Открытия

«Автомобилист»: 3 сентября («Металлург»)

«Адмирал»: 14 сентября («Динамо» Москва)

«Ак Барс»: 2 сентября («Йокерит»)

«Амур»: 12 сентября («Динамо» Москва)

«Барыс»: 3 сентября («Салават Юлаев»)

«Витязь»: 10 сентября («Ак Барс»)

«Динамо» Минск: 10 сентября («Автомобилист»)

«Динамо» Москва: 3 сентября («Динамо» Минск)

«Динамо» Рига: 8 сентября («Трактор»)

«Йокерит»: 6 сентября («Трактор»)

«Куньлунь Ред Стар»: 6 сентября («Динамо» Рига)

«Локомотив»: 2 сентября («Динамо» Рига)

«Металлург»: 7 сентября («Салават Юлаев»)

«Нефтехимик»: 2 сентября («Куньлунь Ред Стар»)



«Салават Юлаев»: 9 сентября («Спартак»)

«Северсталь»: 2 сентября (СКА)

«Сибирь»: 13 сентября («Северсталь»)

СКА: 6 сентября («Адмирал»)

«Сочи»: 2 сентября («Амур»)

«Спартак»: 2 сентября («Адмирал»)

«Торпедо»: 2 сентября («Витязь»)

«Трактор»: 3 сентября («Сибирь»)

ЦСКА: 4 сентября («Динамо» Рига).

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года, и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.