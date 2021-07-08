«Авангард» и ЦСКА откроют сезон КХЛ 1 сентября. Опубликованы первые домашние матчи клубов

КХЛ опубликовала на официальном сайте список первых домашних матчей каждого клуба в новом сезоне.
«Авангард» 1 сентября (ЦСКА) – Кубок Открытия
«Автомобилист»: 3 сентября («Металлург»)
«Адмирал»: 14 сентября («Динамо» Москва)
«Ак Барс»: 2 сентября («Йокерит»)
«Амур»: 12 сентября («Динамо» Москва)
«Барыс»: 3 сентября («Салават Юлаев»)
«Витязь»: 10 сентября («Ак Барс»)
«Динамо» Минск: 10 сентября («Автомобилист»)
«Динамо» Москва: 3 сентября («Динамо» Минск)
«Динамо» Рига: 8 сентября («Трактор»)
«Йокерит»: 6 сентября («Трактор»)
«Куньлунь Ред Стар»: 6 сентября («Динамо» Рига)
«Локомотив»: 2 сентября («Динамо» Рига)
«Металлург»: 7 сентября («Салават Юлаев»)
«Нефтехимик»: 2 сентября («Куньлунь Ред Стар»)
«Салават Юлаев»: 9 сентября («Спартак»)
«Северсталь»: 2 сентября (СКА)
«Сибирь»: 13 сентября («Северсталь»)
СКА: 6 сентября («Адмирал»)
«Сочи»: 2 сентября («Амур»)
«Спартак»: 2 сентября («Адмирал»)
«Торпедо»: 2 сентября («Витязь»)
«Трактор»: 3 сентября («Сибирь»)
ЦСКА: 4 сентября («Динамо» Рига).
В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).
Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года, и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.
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