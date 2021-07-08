Купер — о чемпионстве «Тампы»: я просто стоял за спинами игроков и жевал жвачку

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли — 2021.
«Характер способен перекрыть мастерство. У этих парней он есть. Это они всё сделали. Я просто стоял за их спинами и жевал жвачку», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.
Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.
- 8 июля 2021
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