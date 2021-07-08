Коулман – о Кучерове: у него не только мастерство, но и большое сердце

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился мнением об игре форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова, пропустившего весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернувшегося к плей-офф.

Не знаю никого, кто мог бы вернуться с таким драйвом после пропуска целого сезона. Здесь не только мастерство, здесь и большое сердце», – цитирует Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что по итогам плей-офф Кучеров стал лучшим бомбардиром.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.