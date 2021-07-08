Василевский: перед игрой в голову лезли мысли о проигранном финале в 2015-м

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, какие мысли лезли к нему в голову перед победным финальном матче с «Монреаль Канадиенс» (1:0, 4-1).

«Обычно перед играми я стараюсь не думать ни о чём постороннем, но сегодня с утра в голову почему-то лезли мысли о 2015-м. Тогда «Чикаго» обыграл нас, кажется 2:0, и я помнил, как радовались этому их фанаты. Здорово, что сегодня мы тоже доставили нашим болельщикам приятные эмоции», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что по итогам Кубка Стэнли Василевский был признан лучшим игроком турнира.

Отметим, что Василевский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Предыдущий раз голкипер выигрывал этот трофей в прошлом году, также с «Тампой».