Стэмкос: если бы выиграли в четвёртом матче, не смогли бы разделить радость с болельщиками

Капитан и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли – 2021.

«Как говорится, нет худа без добра. Если бы мы решили дело в четвёртой игре, то не смогли бы разделить радость с нашими фанатами, как сегодня. Это главный подарок, который мы получили от судьбы – быть в такой момент рядом с нашими близкими и нашими болельщиками», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.