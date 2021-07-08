Стэмкос: если бы выиграли в четвёртом матче, не смогли бы разделить радость с болельщиками

Капитан и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли – 2021.
«Как говорится, нет худа без добра. Если бы мы решили дело в четвёртой игре, то не смогли бы разделить радость с нашими фанатами, как сегодня. Это главный подарок, который мы получили от судьбы – быть в такой момент рядом с нашими близкими и нашими болельщиками», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.
Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.
- 8 июля 2021
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