Купер — об эмоциях: отец понятия не имеет, как запускать FaceTime, но сейчас он позвонил

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли-2021.

«Ради этого мы ведь и играем в хоккей: чтобы доставлять эмоции людям. У нас не было этого в прошлом году. А сейчас в этот момент я был рядом со своими детьми – и это особые ощущения. У нас получились две совершенно разные победы. Одна без фанатов, в необычной обстановке «пузыря». Вторая – дома, перед своими поклонниками. Никто не мог написать бы лучший сценарий.

Вообще мой отец понятия не имеет, как запускать Facetime, но сейчас он позвонил – и это было потрясающе», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в пятом матче «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд.