Михайлов: Василевский доказал, что он является сильнейшим вратарём на сегодняшний день

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли.



«Единственное, что здесь можно сказать – молодцы, что выиграли второй год подряд. Нужно поздравить наших земляков с отличной игрой и победой.



Шансы «Монреаля»? Шанс всегда есть, но вопрос в том, кто лучше им воспользуется. Лучше и увереннее сделала это «Тампа». Но о какой команде-династии можно говорить? Просто команда во второй раз подряд доказала своей игрой, что они лучшие в НХЛ.



Секрет успеха Кучерова заключается в его мастерстве и целях, которых он хочет достичь и достигает. «Тампа» – лучшая команда в НХЛ. Василевский своей игрой доказал, что он самый надёжный в воротах. Андрея на протяжении всего сезона хвалили. Он просто доказал, что является сильнейшим вратарём на сегодняшний день», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.