Бадюков о победе «Тампы»: по игре — это команда династия. Василевский заслужил приз MVP

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли.



«Тампа» вышла на такой невероятный уровень благодаря тренеру. Рад, что в «Тампе» играют наши российские игроки: Сергачёв, Кучаров и Василевский. Эта команда готова стать командой-династией.



У «Монреаля» было очень мало шансов победить. Весь плей-офф «Тампа» смотрелась очень солидно. Прямой конкурент «Колорадо» вылетел. А в финале Тампа просто ожидаемо показала свой высокий уровень.



По игре это команда-династия. Осталось выиграть третий кубок и всем это доказать. На следующий сезон костяк команды останется, поэтому перемен в их игре не будет. Хотя, на третий кубок будет очень тяжело морально собраться.



Кучеров — большой мастер. Никита всегда всем доказывал, что он готов выбираться из сложных ситуаций. В этот раз он снова это доказал. Он и Василевский лучшие игроки турнира, но так как Никита не играл регулярку, то приз достался Василевскому.



То что приз дали Василевскому это полностью заслужено. Никита тоже молодец, но немного не хватило», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.