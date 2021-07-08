ЦСКА обьявил об уходе Марио Кемпе
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Московский ЦСКА в «Твиттере» объявил об уходе шведского нападающего Марио Кемпе в связи с истечением срока контракта.
Форвард выступал за армейцев последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провёл 34 встречи и набрал в них 22 очка: забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету шведского нападающего 12 матчей и ни одного набранного очка.
Ранее хоккеист также выступал за «Юргорден», «МОДО», подольский «Витязь», «Аризону Койотс», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».
В прошлом сезоне ЦСКА занял первом месте в таблице Западной конференции, а также дошёл до финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в шести матчах уступил омскому «Авангарду».
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