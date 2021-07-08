Стэмкос: в эпоху потолка зарплат тяжко создать чемпионскую команду, но труднее удержать её
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Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о команде, а также рассказал о настрое на победу в Кубке Стэнли.
«В эпоху потолка зарплат трудно создать чемпионскую команду, но ещё труднее её удержать. Мы несколько раз обсуждали в раздевалке, что у этой группы игроков, наверное, последний шанс выиграть что-то вместе: «Ребята, давайте воспользуемся этой возможностью! У нас её может больше не быть». Грех было упускать её, имея настолько талантливую команду», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в пятом финальном матче Кубка Стэнли «Тампа» с минимальным счётом обыграла «Монреаль Канадиенс» и выиграла трофей второй раз подряд (1:0, 4-1).
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